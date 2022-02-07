Галлямов: здоровье такое себе, но я готов выйти в личных соревнованиях в любом состоянии

Российский фигурист в парном катании Александр Галлямов прокомментировал выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Скорее всего, действительно лучшей сейчас упасть, чем потом. Не были готовы к такому повороту событий уже в самой концовке. В следующий раз будем стараться быть сконцентрированными до конца программы.



Здоровье такое себе… Но надеюсь, вылечим в течение нескольких дней. Это не имеет никакого значения, я готов выйти в личных соревнованиях в любом состоянии. То, что мы сейчас почувствовали, мы уже готовы это повторить, знаем, что ожидать.



Мы говорим о режиме, которого мы максимально не ожидали. Пришлось вставать в четыре утра, тем более здесь утро, в Москве вечер, что-то непонятное. Тренировка была в 6:30 утра. Конечно, никто к такому не привык, но на таких соревнованиях надо быть готовым ко всему.



Недосып. Мы старались держать себя на протяжении всего времени, но немного не додержали. Приходилось выпить витамины, чтобы быть в тонусе и держаться до самого конца», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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