Мишина: синяки будут, но мы их замажем

Российская фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мы видели расписание, просто не привыкли. Условия у всех одинаковые. Мы не смотрели пары, которые выступали до нас, но как мы понимаем, не у всех всё получилось.

До этого вставали в восемь, Саша – в 9-10 утра. У нас тренировки были в 5-7 вечера, днём были какие-то дела. Утром до этого ни одной тренировки не было. Просто не проснулись.

Первая мысль, когда упала с высоты – пикируем! Вряд ли я посмеялась при этом, просто держала лицо (смеётся). Может быть, над собой посмеялась. Потому что всё сложное сделали, и последние пять секунд… Прилегли, в общем. Заснули.

Сильно ничего не болит. Ударились, конечно, но ничего. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие будут вот здесь (показывает под глазами), от недосыпа.

Вопрос с заменами решает федерация, мы, конечно, думали, что может быть по-разному. И одну, и две, и ничего. Все наши пары очень сильные, мы были готовы ко всему», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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