Галлямов: смысл спрашивать наше мнение, если федерация смотрит тренировки

Российский фигурист Александр Галлямов ответил на вопросы про замены в сборной, музыку и золото Александра Большунова.

«Мы здесь ничего не решаем, наша работа – выходить и делать все элементы, приносить результат нашей команде. Нам сказали катать, мы катаем. Мы свою работу знаем.

Смысл спрашивать наше мнение, если федерация смотрит тренировки и всё видно, глядя на готовность спортсменов?

Большунов – большой молодец, красавчик, что вытащил золотую медаль. Нам остается только порадоваться за золото нашей сборной. Неважно, кто первый взял золото или другую медаль, главное, что она есть, и это уже очень большой результат для каждого спортсмена. Думаю, он любой медалью будет гордиться, особенно олимпийской.

У меня электрогитара, самое подходящее сейчас – сыграть драйвовый рок, чтобы все проснулись в такое столь ранее время», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.