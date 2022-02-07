Галлямов: смысл спрашивать наше мнение, если федерация смотрит тренировки

Российский фигурист Александр Галлямов ответил на вопросы про замены в сборной, музыку и золото Александра Большунова.
«Мы здесь ничего не решаем, наша работа – выходить и делать все элементы, приносить результат нашей команде. Нам сказали катать, мы катаем. Мы свою работу знаем.
Смысл спрашивать наше мнение, если федерация смотрит тренировки и всё видно, глядя на готовность спортсменов?
Большунов – большой молодец, красавчик, что вытащил золотую медаль. Нам остается только порадоваться за золото нашей сборной. Неважно, кто первый взял золото или другую медаль, главное, что она есть, и это уже очень большой результат для каждого спортсмена. Думаю, он любой медалью будет гордиться, особенно олимпийской.
У меня электрогитара, самое подходящее сейчас – сыграть драйвовый рок, чтобы все проснулись в такое столь ранее время», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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