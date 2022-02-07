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Губерниев рассказал стоило ли заменить Валиеву на Трусову в командном турнире

Губерниев рассказал стоило ли заменить Валиеву на Трусову в командном турнире
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, стоили ли заменить Камилу Валиеву на Александру Трусову в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Никто не хотел рисковать. Валиева поймала кураж. Поэтому выпускать ту же Трусову на произвольную только для того, чтобы медаль досталась, было рискованно. Думаю, никто не хотел подвергать спортсменов лишнему волнению, поэтому решили сделать вот так», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Валиева выиграла произвольную программу в рамках командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на падение на четверном тулупе.

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