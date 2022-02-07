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Вайцеховская: в плане четверных прыжков Валиева, как ни крути, вторична

Вайцеховская: в плане четверных прыжков Валиева, как ни крути, вторична
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Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская рассказала, в чём хуже российская фигуристка Камила Валиева своей соотечественницы Александры Трусовой.

«Ну а сейчас косяком пойдут рекорды. Никто из девочек ещё не приземлял четверной прыжок на ОИ. Никто из девочек не приземлял два четверных прыжка. Никто из девочек не приземлял три четверных прыжка. Никто не выполнял четверной+тройной аксель.

И вообще-то было бы справедливо, если бы в эту графу было вписано имя не Валиевой, а Саши Трусовой. В плане четверных прыжков Камила, как ни крути, вторична», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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