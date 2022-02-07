Камила Валиева прокомментировала золото России в командном турнире на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу сборной России в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Счастлива, что бóльшая часть программы получилась и команда взяла золото. Поздравляю всех в нашей команде с победой. Биньдуньдуня не продадим, это наш талисман. Не следила за очками, увидела, что мы немного отстаём от американской команды, и забыла, что катаю последней. До проката не знала, что мы обеспечили себе победу», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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