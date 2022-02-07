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Евгения Медведева обратилась к сборной России, завоевавшей золото в командном турнире ОИ

Евгения Медведева обратилась к сборной России, завоевавшей золото в командном турнире ОИ
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Поздравляю вас, ребята, вы молодцы! Мы за вас рады, переживали очень! На самом деле, на произвольной программе мы чуть подрасслабились, так как поняли, что всё хорошо, но продолжали надеяться на самое лучшее. Спасибо за победу», — сказала Медведева в видео, выложенном в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

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