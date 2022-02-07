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Ирина Роднина: падение Мишиной и Галлямова — не ошибка, а потеря сил

Ирина Роднина: падение Мишиной и Галлямова — не ошибка, а потеря сил
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала падение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Падение Мишиной и Галлямова — это не ошибка. В моём понимании это была уже потеря сил. Было видно, что во второй половине программы Галлямов еле двигался. Нужно сделать выводы. Падение с поддержки было не в силу технической ошибки, а потому что не хватило физических сил.

У ребят есть ещё неделя для восстановления перед индивидуальными соревнованиями. Вполне достаточно времени, чтобы восстановиться. Хотим мы этого или нет, но сейчас всё равно идёт акклиматизация: по климату, времени и всему остальному», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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