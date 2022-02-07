Евгений Плющенко отреагировал на золото России в командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Спустя восемь лет они сделали это! Чемпионы! Команда! Вывели Россию на 1-е место в командном медальном зачёте, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия — безоговорочный лидер в мире фигурного катания!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов продолжают победы питерской школы фигурного катания под руководством выдающегося тренера — Тамары Николаевны Москвиной. Никита Кацалапов становится двукратным олимпийским чемпионом в команде, но уже с Викторией Синициной! Камила Валиева — первая девочка, которая исполняет четверной прыжок на Олимпийских играх. Марк Кондратюк совершает затянувшийся прорыв в мужском российском катании, показывая мировой уровень!

Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания! Продолжаем болеть и поддерживать наших чемпионов! Ждём новых рекордов в личных турнирах у всей нашей сборной!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».

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