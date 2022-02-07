Этери Тутберидзе одним словом отреагировала на слова Алека Болдуина о Камиле Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова известного голливудского актёра Алека Болдуина о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая завоевала золото в составе сборной России в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Ранее Болдуин написал: «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира».
«Спасибо», — написала Тутберидзе в «сториз» своего «инстаграма», тегнув Болдуина и Валиеву.
Фото: «инстаграм» этери тутберидзе
Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
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