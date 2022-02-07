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«Немного расслабились и дали слабину». Бутырская — об ошибке Мишиной и Галлямова

«Немного расслабились и дали слабину». Бутырская — об ошибке Мишиной и Галлямова
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Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении российской спортивной пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине (Киатй) на командном первенстве. Они показали лучший результат, но во время исполнения программы упали на лёд.

«Замечательный результат. Хочу поздравить нашу Олимпийскую команду, нашу страну с достойным выступлением и, естественно, с золотой медалью. Всё сделали грамотно и правильно, когда выставили всех первых номеров. Ребята своим результатом доказали, что на данный момент являются лучшими.

Трудно что-то сказать насчёт падения у Мишиной и Галлямова. Ребята попытались сами что-то объяснить, сказали, что очень рано встали на раннюю тренировку. Может быть, что была высокая концентрация на прыжки, а этот элемент для них всегда был достаточно несложным. Возможно, они немного расслабились на нём. Хороший прокат идёт, вроде всё уже сделали, но чуть-чуть дали слабину — из-за этого произошло это досадное падение. Хорошо, что оно произошло сейчас, потому что когда Мишина и Галлямов будут выходить на личное первенство, они будут уже от и до сконцентрированы», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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