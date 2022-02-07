Муж Марии Ласицкене: командный турнир — профанация от МОК, включившего эту чушь в Игры

Журналист Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за включение командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.

«Командный турнир фигуристов, конечно, профанация от МОК. Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры», — написал Ласицкас в своём «твиттере».

Победу в командном турнире одержала сборная России. Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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