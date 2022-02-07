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Татьяна Тарасова прокомментировала золото сборной России в командном турнире Олимпиады

Татьяна Тарасова прокомментировала золото сборной России в командном турнире Олимпиады
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российская сборная перед заключительным прокатом досрочно гарантировала себе золотые медали. В итоге россияне в протоколе опередили команду США, ставшую второй, на девять баллов.

«Просто потрясающе! Многочисленные овации всем нашим фигуристам. Пробирает гордость за нашу команду, за страну, за каждого спортсмена. Все ребята — молодцы!» — сказала Тарасова корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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