Команда Этери Тутберидзе отреагировала на победу России в командном турнире на Олимпиаде
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Команда Этери Тутберидзе опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Поздравляем сборную ROC по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине. Олимпийские чемпионы — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Работаем дальше», — говорится в сообщении.
Для сборной России это второе золото на Олимпиаде в Пекине. Первое выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне.
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