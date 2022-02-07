Тарасова: если Кондратюк откатается, как в командном турнире, то шансы будут хорошие
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российского фигуриста Марка Кондратюка в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). 18-летний фигурист уже стал олимпийским чемпионом, выиграв в составе сборной России командное первенство.
«Кондратюк пока молодец. Не хотим в нём разочароваться. Хотя нагрузки большие. Надеюсь, что он выдержит. Если он откатается так, как в командном турнире, то шансы у него хорошие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кондратюк выступил и в короткой, и в произвольной программах. В короткой программе он стал третьим, а в произвольной — вторым.
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