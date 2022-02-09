Татьяна Навка — Роману Костомарову: такую пару, как были мы с тобой, редко можно встретить

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения своего бывшего партнёра Романа Костомарова. Ему вчера, 8 февраля, исполнилось 45 лет.
«Дорогой Рома, с юбилеем! Мы с тобой в чём-то очень разные, в чём-то очень похожие, уже давно знакомы и даже больше не пара на льду. Но кто знает, в жизни всё ещё возможно. Такую пару, как были мы с тобой, редко можно встретить. Двое сильных, мощных и энергетически заряженных на победу человека, смотрящих в одну сторону, как на этой фотографии.
Независимо ни от чего, мы всегда знали, что будем чемпионами! Спасибо тебе за эту уверенность и надёжность в спорте! Конечно же, в этот день в первую очередь — здоровья, а во вторую — всего самого тёплого, светлого, доброго, гармоничного и успешного в жизни! P. S. Ну и конечно, на льду я тебя всегда жду», — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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