Алексей Урманов: кто из нас с Браунингом первым прыгнул четверной тулуп, нет разницы

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, рассказал, как впервые исполнил четверной тулуп.

«На чемпионате СССР 1990 года я впервые безошибочно исполнил четверной тулуп, затем повторил его на европейском первенстве. Но особенного восторга по этому поводу не было. У нас ведь нет рекордов в фигурном катании. Это сейчас могут быть какие-нибудь personal best или season best, new season best — личный рекорд какого-нибудь сезона по очкам, а исполнение того или иного элемента…



Давайте честно, я абсолютно спокойно к этому отношусь. Не знаю, как для Курта Браунинга (канадский фигурист, которого ISU признала первым исполнителем четверного тулупа, но с ошибкой на выезде. — Прим. «Чемпионата»), но для меня это точно было полное спокойствие. Думаю, для него тоже: кто из нас первым прыгнул — он или я — нет разницы. Меня это никак не обижает и не задевает.



С Браунингом мы впоследствии встретились и на Олимпийских играх 1994 года, вот только мечты стать олимпийским чемпионом у меня не было. У меня были другие цели. Нужно было хорошо выступать, тогда и результат не заставил бы себя ждать. Никакого секрета, поверьте, не было», — сказал Урманов в монологе для «Чемпионата».