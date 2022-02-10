Журова ответила американскому журналисту на слова о «накачанной допингом» Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила американскому журналисту на слова о «накачанной допингом» российской фигуристке Камиле Валиевой.
«С чего кто-то взял, что у Валиевой есть допинг? Ещё нет официальной позиции. Что раздули СМИ — вброс. Иначе бы решение было принято сразу. И люди, которые в такой ситуации разбрасываются словами, выглядят глупо. Сутки назад обвиняли вообще Марка Кондратюка. Мы сначала обсуждали его, теперь обсуждаем Камилу. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Потому что девочке скоро выступать, а она не знает, что происходит.
Почему Камила выступала на чемпионате Европы, если у ВАДА были к ней вопросы? У меня к ним вопросы. Если выяснится, что Камила принимала допинг, у меня будут вопросы к ней», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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