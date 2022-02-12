Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году будет перенесён на май

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был пройти в Софии (Болгария) 7-13 марта 2022 года, не будет проведён в запланированные сроки, сообщает пресс-служба ISU.

Причина – в те же сроки в Болгарии ожидается пик новой волны коронавируса. Вводимые запреты могут серьёзно затруднить участникам въезд в страну, а применяемые на взрослых турнирах антиковидные ограничения не могут быть приняты для несовершеннолетних.

Помня о том, что чемпионат мира среди юниоров 2021 года также пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, ISU не намерен лишать молодых спортсменов соревнований второй год подряд и рассматривает перенос турнира на май. По этому поводу ведутся консультации с болгарской федерацией. Решение о новых датах проведения турнира будет объявлено 24 февраля.