Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году будет перенесён на май

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был пройти в Софии (Болгария) 7-13 марта 2022 года, не будет проведён в запланированные сроки, сообщает пресс-служба ISU.
Причина – в те же сроки в Болгарии ожидается пик новой волны коронавируса. Вводимые запреты могут серьёзно затруднить участникам въезд в страну, а применяемые на взрослых турнирах антиковидные ограничения не могут быть приняты для несовершеннолетних.
Помня о том, что чемпионат мира среди юниоров 2021 года также пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, ISU не намерен лишать молодых спортсменов соревнований второй год подряд и рассматривает перенос турнира на май. По этому поводу ведутся консультации с болгарской федерацией. Решение о новых датах проведения турнира будет объявлено 24 февраля.
- 12 февраля 2022
-
22:42
-
22:21
-
22:01
-
20:41
-
19:57
-
19:35
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:41
-
18:33
-
18:27
-
18:25
-
18:13
-
18:13
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:47
-
17:40
-
17:25
-
17:13
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:21
-
16:18
-
16:00
-
15:36
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:42
-
13:58
-
13:54