Владимир Путин поздравил Татьяну Тарасову с юбилеем

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте президента России.

«С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес.

За годы плодотворной тренерской работы Вы вписали уникальные, поистине «звёздные» страницы в историю отечественного и мирового фигурного катания.

Во многом благодаря Вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам Ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью.

От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и удачи», — говорится в телеграмме.

Напомним, ученики заслуженного тренера России Тарасовой завоевали многочисленное количество наград на турнирах по фигурному катанию, среди которых семь золотых олимпийских наград.