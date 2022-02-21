Елизавета Туктамышева не примет участия в финале Кубка России по фигурному катанию

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что его подопечная не примет участия в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Ближайшим стартом для Туктамышевой будет Кубок Первого канала в Сочи, после чего она продолжит подготовку к соревнованиям нынешнего сезона», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Мишин также добавил, что на Кубок Первого канала Туктамышева приедет вместе с Глебом Лутфуллиным, который может выступить на чемпионате мира среди юниоров, если он состоится.

Финал Кубка России пройдёт в Саранске с 23 по 27 февраля. В нынешнем сезоне Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России. Спортсменка была включена в состав сборной России для участия Олимпийских играх в Пекине, которые завершились в воскресенье, 21 февраля 2022 года, в качестве первой запасной.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт с 5 по 7 марта в Сочи.

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