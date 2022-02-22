Фигурное катание: расписание финала Кубка России 2022 года

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание финала Кубка России 2022 года.
Финал Кубка России
Сроки проведения: 23-27 февраля 2022 года
Место проведения: г. Саранск, УСЗ «Саранск Арена»
Адрес места проведения: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 35а
Разряды: КМС, МС
Виды: одиночное и парное катание, танцы на льду
24 февраля (четверг)
15:00-16:25 – Мужчины, МС, короткая программа
16:45-17:45 – Пары, МС, короткая программа
18:05-19:30 – Женщины, МС, короткая программа
19:45-21:00 – Танцы на льду, МС, ритм-танец
25 февраля (пятница)
12:30-14:05 – Мужчины, МС, произвольная программа
14:20-15:30 – Пары, МС, произвольная программа
15:40-16:00 – Церемония награждения (пары, мужчины)
16:00-17:35 – Женщины, МС, произвольная программа
17:50-19:15 – Танцы на льду, МС, произвольный танец
19:25-20:00 – Церемония награждения (танцы на льду, женщины)
26 февраля (суббота)
14:00-15:20 – Юноши, КМС, короткая программа
15:35-16:55 – Девушки, КМС, короткая программа
17:10-18:10 – Пары, КМС, короткая программа
18:25-19:40 – Танцы на льду, КМС, ритм-танец
27 февраля (воскресенье)
12:30-14:00 – Юноши, КМС, произвольная программа
14:15-15:45 – Девушки, КМС, произвольная программа
15:55-16:15 – Церемония награждения (девушки, юноши)
16:15-17:20 – Пары, КМС, произвольная программа
17:35-19:00 – Танцы на льду, КМС, произвольный танец
19:10-19:30 – Церемония награждения (танцы, пары).
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
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