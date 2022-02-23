Екатерина Боброва рассказала, работают ли с фигуристками парикмахеры и визажисты

Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва рассказала, как фигуристкам удаётся здорово выглядеть во время соревнований и кто ответственен за их макияж и причёски.

«Вопросы, которые часто задают мне… Как удаётся фигуристкам на соревнованиях всегда выглядеть так шикарно: при идеальном макияже и с красивой причёской? Помогают ли нам парикмахеры и визажисты? У каждого он свой или на команду? Или нам предоставляют их услуги организаторы?



Так вот, отвечаю. В 95% мы красимся и причёсываемся сами. Кто-то проходит курсы, но в основном это чувство вкуса и многолетняя практики с детства. У нас нет возможности брать с собой личного визажиста. Это слишком дорого будет стоить.



А теперь представьте рабочий день этого человека… Вставать в 4 утра, если ранняя тренировка, красить, причёсывать, потом ехать на каток, поправлять всё перед выходом, потом ещё всё переделывать перед стартом и так далее.



Ну и лично мне было бы некомфортно перед стартом пользоваться услугами другого человека. Для меня подготовка, будь то макияж или причёска, всегда была своего рода медитацией. Плюс ко всему многолетний опыт помогает делать всё очень быстро и за короткий промежуток времени. Примерно за полчаса, если тренировка очень рано. Конечно, когда соревнования в своём родном городе, с этим попроще. И иногда мы всё-таки прибегаем к помощи профессионалов. В моей карьере такое было. Но после такого опыта я зареклась это повторять.



Также в некоторых странах нам действительно предоставляют услуги визажистов. Но это значит, что ты задолго до своей тренировки или разминки должен приезжать на каток и сидеть ждать результат около часа. И не всегда он тебе понравится, ведь незнакомый с твоим лицом человек попросту может сделать не так, как ты того ожидаешь. Но перед показательными выступлениями — почему бы и нет? Поэтому вся красота, которой вы имеете возможность наслаждаться, — дело рук самих фигуристок: от пластики тела, элементов, прыжков и дорожек до визажа и причёсок», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

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