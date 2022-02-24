Татьяна Волосожар трогательно обратилась к мужу Максиму Транькову

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему супругу, двукратному чемпиону Олимпийских игр Максиму Транькову.

«Спасибо, что всегда рядом. Что так спокойно и тепло с тобой. Люблю и ценю бесконечно, каждый день, не важно, какая дата в календаре», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Траньковым.

Фото: «инстаграм» татьяны волосожар

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Как я люблю вашу пару. Вы такие трогательные».

«Вы прекрасная пара и замечательные родители изумительных деток! Счастья вам!»

«Как трогательное и мило! Будьте счастливы на всю жизнь! С любовью и уважением!»

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