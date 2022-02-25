Татьяна Волосожар: ждём и молимся, чтобы всё как можно скорее закончилось

Двукратная олимпийская чемпионка, украинская и российская фигуристка Татьяна Волосожар высказалась о конфликте России и Украины.
«Я не знаю, что писать. Это тяжело. Много моих родных там. Папа, сёстры с семьями, бабушка… Мы пытаемся быть на связи, но не всегда получается. И когда несколько часов нет вестей, а ты знаешь, что они куда-то едут, пытаясь оказаться в безопасности, — это страшно. Очень.
Но мы все, всей семьёй стараемся держаться и сохранять спокойствие. Как можем.
Война — это самое жуткое, что может быть. То, что это происходит в 2022 году — немыслимо. Но ещё больнее видеть и читать в сети ссоры между обычными людьми, украинцами и россиянами.
Я уверена, что ни один человек в здравом уме не думает, что война — это хорошо. И все люди вокруг меня, независимо от гражданства, в ужасе от происходящего. Мы все сейчас — заложники обстоятельств. И просто ждём и молимся, чтобы всё как можно скорее закончилось.
Пожалуйста, берегите друг друга, не ссорьтесь, поддерживайте друг друга. Всем сейчас не просто. В этой ситуации только одна правда: мир — хорошо, война — плохо», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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