Фигуристка Мишина: начинаю завидовать спортсменам командных видов спорта

Чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, которая в паре с Александром Галлямовым помогла сборной России выиграть командный турнир на зимней Олимпиаде в Пекине, рассказала о впечатлениях от выступления.
«Командник. Как долго мы ждали объявления состава, и как быстро пролетел турнир! За несколько дней мы испытали столько эмоций, где-то двухмесячный запас.
Командные соревнования – это история совсем не про страх и волнение. Иногда я даже начинаю завидовать спортсменам командных видов спорта. Выходя на лёд, чувствуешь такую поддержку за спиной, что готов откатать хоть две произволки. А после бежишь скорее в кик обниматься с командой.
Самое сложное начинается после выступления, когда болеешь за своих друзей. Это очень волнительно, просто ооооочень! Кажется, что, когда выступаешь сам, переживаешь меньше раз в 100. Конечно, мы кричали, хлопали, прыгали и даже танцевали, поддерживали наших ребят. И самое главное, что радовались друг за друга во много раз больше, чем лично за себя», — написала Мишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Мишиной в «Инстаграме».
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