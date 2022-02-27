Владислав Дикиджи выиграл финал Кубка России — 2022 среди юниоров

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем финала Кубка России среди юниоров, серебро завоевал Артём Ковалёв. Тройку призёров замкнул Иван Попов.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниоры. Результаты

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, СШОР «Звёздный лёд») – 251,33 балла

2. Артём Ковалёв (Москва, школа Александра Волкова) – 238,07

3. Иван Попов (Московская область, СК «Армия фигурного катания») – 233,19

4. Илья Яблоков – 229,17

5. Глеб Лутфуллин – 227,01

6. Андрей Анисимов – 221,51

7. Егор Рухин – 217,00.

Отметим, что по итогам короткой программы лидером соревнований являлся Ковалёв, однако в произвольной он уступил Дикиджи более 14 баллов.

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