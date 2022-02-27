В ФФККР ответили на вопрос об участии в чемпионате мира во Франции

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал ситуацию с поездкой сборной России на чемпионат мира. По словам Горшкова, закрытие воздушного пространства европейских стран не повлияет на участие команды.



Чемпионат мира будет проходить во Франции. Эта страна закрыла воздушное пространство для России.



«Думаю, что это не последняя новость для нас. Ближе к чемпионату мира будем думать, как добираться до места проведения, будем искать все выходы. Мы не планируем сниматься, таких мыслей нет», — цитирует Горшкова «РИА Новости».



Санкции против России были введены после начала спецоперации России на Донбассе. На территории России проведение турниров было запрещено.