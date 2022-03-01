«Счастливая история без драмы». Анна Щербакова — о победе на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что не стала бы сравнивать свои «прокаты жизни» — произвольные программы на зимней Олимпиаде-2022 и чемпионате России – 2021 после недавно перенесённой пневмонии.
«На чемпионате России получилась, я бы сказала, такая киношная драматичная история. И в конце мне не верилось, что после тех трудностей может быть хэппи-энд. После окончания проката были невероятные эмоции, что я сделала невозможное, была какая-то нереальность всего происходящего.
А в Пекине, наверное, всё просто счастливо сложилось. Не было никакой драмы, я говорю про себя лично, просто праздничный момент: изо дня в день я работала на тренировках, старалась не обращать внимания на трудности. Шла по нарастающей, набирала форму, и в нужный момент всё получилось. Скорее, это счастливая история без драмы. И после проката всё же другие были эмоции — абсолютного счастья, радости», — приводит слова Щербаковой «Московский комсомолец».
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