Skate Canada поддержала решение ISU об отстранении российских фигуристов

Федерация фигурного катания Канады поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU), отстранившего сборные России и Беларуси от участия в международных соревнования, в том числе в чемпионате мира – 2022.

«Мысли Skate Canada со всеми, кого затронула трагедия, разворачивающаяся на Украине. Мы причисляем себя к членам Международного союза конькобежцев (ISU), которые обратились к ISU с просьбой следовать указаниям Международного олимпийского комитета, Канадского олимпийского комитета и других, чтобы запретить участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях ISU. Мы рады сегодняшнему заявлению ISU, подтверждающему их позицию в поддержку Украины и украинских спортсменов. Мы можем только надеяться, что международная реакция на эти действия в сочетании с мужеством и силой, продемонстрированными народом Украины, быстро положит конец этому вторжению», — говорится в заявлении опубликованном на сайте Федерации фигурного катания Канады.