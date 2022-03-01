Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Skate Canada поддержала решение ISU об отстранении российских фигуристов

Skate Canada поддержала решение ISU об отстранении российских фигуристов
Комментарии

Федерация фигурного катания Канады поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU), отстранившего сборные России и Беларуси от участия в международных соревнования, в том числе в чемпионате мира – 2022.

«Мысли Skate Canada со всеми, кого затронула трагедия, разворачивающаяся на Украине. Мы причисляем себя к членам Международного союза конькобежцев (ISU), которые обратились к ISU с просьбой следовать указаниям Международного олимпийского комитета, Канадского олимпийского комитета и других, чтобы запретить участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях ISU. Мы рады сегодняшнему заявлению ISU, подтверждающему их позицию в поддержку Украины и украинских спортсменов. Мы можем только надеяться, что международная реакция на эти действия в сочетании с мужеством и силой, продемонстрированными народом Украины, быстро положит конец этому вторжению», — говорится в заявлении опубликованном на сайте Федерации фигурного катания Канады.

«Сильный удар по нам всем». Российских фигуристов выбросили из мирового спорта «Сильный удар по нам всем». Российских фигуристов выбросили из мирового спорта
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022