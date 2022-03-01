«Сильный удар по нам всем». Российских фигуристов выбросили из мирового спорта

ISU отстранил наших спортсменов от участия в международных соревнованиях. Наши фигуристы — без чемпионата мира.

Политические разногласия коснулись и фигурного катания. Рекомендации Международного олимпийского комитета наложить санкции на наших атлетов были приняты во внимание Союзом конькобежцев. Только в ISU пошли ещё дальше и не стали играть в вежливость, позволяя спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Теперь дорога на крупнейшие старты для них полностью закрыта.

Российские фигуристы остались без чемпионата мира. По итогу их просто выбросили из мирового спорта.

ISU запретил российским фигуристам участвовать в соревнованиях

Ещё пару дней назад мир фигурного катания омрачили неприятные вести из Международного олимпийского комитета. Иностранная организация добивалась исключения российских и белорусских спортсменов со всех стартов, апеллируя к сложной политической обстановке, сложившейся вокруг нашей страны и Украины.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и не разрешать им участие. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — заявили чиновники.

Данное предложение выглядело странно, хотя бы потому, что ни один атлет не способен принимать решения, касающиеся военных конфликтов, однако, к сожалению, слова МОК возымели эффект, и крупнейшее спортивное сообщество прислушалось к ним.

Международный союз конькобежцев принял решение отстранить наших фигуристов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

«Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми пострадавшими от конфликта на Украине. Все наши мысли с Украиной и её народом. Совет ISU подтверждает свою полную солидарность с членами Союза на Украине, федерациями фигурного катания и бега на коньках.

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, в целях защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников Совет ISU приостанавливает участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой. ISU также заявляет о невозможности приглашений или допуска спортсменов к участию в соревнованиях. ISU будет следить за развитием ситуации и за её влиянием на деятельность организации, а также при необходимости предпримет дополнительные меры реагирования», — гласит постановление совета ISU.

«Это просто за гранью. Даже не верится в то, что происходит в мире»

В России реакция на такой исход событий не заставила себя ждать. Многие специалисты оказались разочарованы постановлением ISU, назвав такую позицию слабой и разрушительной для всего мирового спорта. Наших фигуристов просто выкинули, но пострадают от этого все.

«Сильный удар по нам всем. Пока ситуация ужасающая. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно.

Все должны понимать одну вещь: существует, например, пара Синицина и Кацалапов, если судьи договорятся их убрать, как бы ни катались — уберут. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Просто договорились, не видят главного, потребляют информацию, которую им хочется. Сколько это может продолжаться?

Затянем пояса, будем ездить отдыхать в Сосновый Бор, тренироваться к чемпионату в Сызрани, сделаем его намного сильнее. Будем стремиться вывести российский чемпионат на уровень мировых сборных. На Трусову, Валиеву и Щербакову будет интереснее смотреть, чем на всё фигурное катание без российских фигуристов», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Жулин.

Не осталась в стороне и его бывшая супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка.



«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — сказала она «Чемпионату».

Будет ли олимпийский комитет России бороться за права атлетов?

Официальные представители олимпийского комитета России тоже высказались на этот счёт. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что категорически не согласен с рекомендациями МОК, следовательно, не приветствуют наши функционеры и решение ISU.

«Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности. Так вот решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идёт о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения», — сказал Поздняков, добавив, что в России намерены отстаивать права и интересы наших спортсменов и оказывать всю необходимую помощь национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений со стороны зарубежных экспертов.

Конечно, пока непонятно, как это сделать, но, например, российская федерация хоккея уже изъявила желание обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией. Вероятно, такой же сценарий ждёт и фигуристов, но финальное решение останется за иностранными чиновниками. К сожалению, пока они настроены крайне негативно, и вряд ли в ближайшее время это изменится.