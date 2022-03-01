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Ассоциация фигурного катания США поддержала решение отстранить россиян и белорусов

Ассоциация фигурного катания США поддержала решение отстранить россиян и белорусов
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Ассоциация фигурного катания США поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU), отстранившего сборные России и Беларуси от участия в международных соревнования, в том числе в чемпионате мира – 2022.

«Федерация фигурного катания США едино с украинским народом и решительно осуждает военную спецоперацию России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы полностью поддерживаем решение ISU немедленно запретить России и Беларуси участие во всех соревнованиях под эгидой ISU. Наши мысли с Украиной и ее фигуристами, которые храбро борются за суверенитет своей нации», — написала Ассоциация фигурного катания США на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сегодня ISU отстранила российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований.

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