Ассоциация фигурного катания США поддержала решение отстранить россиян и белорусов

Ассоциация фигурного катания США поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU), отстранившего сборные России и Беларуси от участия в международных соревнования, в том числе в чемпионате мира – 2022.

«Федерация фигурного катания США едино с украинским народом и решительно осуждает военную спецоперацию России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы полностью поддерживаем решение ISU немедленно запретить России и Беларуси участие во всех соревнованиях под эгидой ISU. Наши мысли с Украиной и ее фигуристами, которые храбро борются за суверенитет своей нации», — написала Ассоциация фигурного катания США на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сегодня ISU отстранила российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований.