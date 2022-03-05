Воробьёва: Валиева стала брендом Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в спортивной борьбе россиянка Наталья Воробьёва рассказала, что на Играх-2022 болела за Камилу Валиеву.
«Смотрела несколько выступлений наших фигуристов. Они у нас, конечно, легендарные! Думаю, следующий спортивный фильм надо снять про них. Это люди-герои, которые побеждают всякие человеческие факторы. Наша девочка Камила Валиева стала брендом Олимпиады в Пекине. Она показала очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло абсолютно всех.
Болела ли за кого-то из фигуристок персонально? Наверное, за Камилу. Она очень красиво откатала короткую программу. Думаю, Валиева украла сердца всех россиян! Думаю, она всё-таки останется олимпийской чемпионкой, а все разговоры о том, чтобы отнять командную медаль… Довольно абсурдны», — приводит слова Воробьёвой «Спорт день за днём».
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