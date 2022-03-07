Татьяна Волосожар: пусть в мире будет мир

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка в Прощёное воскресенье высказалась за мир во всём мире.

«Сегодня Прощёное воскресенье. Давайте найдём в себе достаточно сил, любви и добра, чтобы простить всех, за всё. Пусть в мире будет мир», — написала Волосожар.

Татьяна Волосожар выступала в парном катании. В паре с Максимом Траньковым она двукратная олимпийская чемпионка (2014 год, личный и командный турниры), чемпионка мира (2013), четырёхкратная чемпионка Европы (2012—2014, 2016), трёхкратная чемпионка России (2011, 2013, 2016).

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