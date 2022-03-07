Навка — об отстранении россиян с Паралимпиады: провал и позор принципов спорта

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Вчера из Пекина возвратилась наша паралимпийская сборная команда России, которых благодаря политизированному решению МОК и МПК отстранили от участия в ОИ.

Назвать такое решение международных спортивных организаций кроме как провалом и позором принципов спорта я не могу. Наши спортсмены-паралимпийцы одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые 8 лет ждали участия в этих играх! Нашим Великим, Легендарным и Сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что «Спорт вне политики»!

Мне безумно жаль наших спортсменов с человеческой точки зрения, потому что это нечестно, некрасиво и неспортивно! А с точки зрения спортсмена, я верю, что наши смогут всё. Преодолеют, найдут стимул и вдохновение и ещё не раз докажут миру, что они Великие Спортивные Звёзды! Которыми они и являются на самом деле. Ребята, держитесь, вся страна с вами!» — написала Навка в своём «инстаграме».

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