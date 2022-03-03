Сборную России выгнали с Паралимпиады. Защитить наших спортсменов никто не может

Международные федерации больше ничего не решают. Могут разве что нам посочувствовать.

Решение Международного паралимпийского комитета об отстранении спортсменов из сборных России и Беларуси с Игр-2022 в Пекине вызывает массу эмоций. Но если попробовать от них отстраниться, то напрашивается один вывод: международные федерации больше не решают ничего. Ни одна организация не сможет защитить российских спортсменов, даже если очень сильно захочет.

Попытки уже были и закончились неудачей.

Международная федерация лыжных видов спорта защищала права российских спортсменов до последнего, несмотря на колоссальное давление. Норвегия и Швеция, где пройдут заключительные этапы Кубка мира по лыжным гонкам, заявили, что не хотят видеть россиян у себя ни в каком качестве – даже в нейтральном. Руководство FIS прямо сказало, что этапы Кубка мира проводятся под эгидой FIS, которая не допустит дискриминации спортсменов ни по национальному, ни по любому другому признаку.

А что в итоге? Сначала Норвегия и Швеция заявили, что вне зависимости от решения FIS россияне на старт не выйдут. Затем FIS вынуждена была подчиниться призыву Международного олимпийского комитета о тотальном отстранении России. Наши лыжники вынуждены были досрочно завершить международный сезон.

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Играх-2022 в Пекине. В нейтральном статусе, без флага и гимна, без учёта наград в общекомандном зачёте. И это было мужественное решение, которое касалось людей, как принято говорить, с ограниченными, но, на самом деле, безграничными возможностями.

А что в итоге? В итоге отдельные команды просто заявили об отказе выходить на матчи с нашими спортсменами. В кёрлинге, следж-хоккее. Фактически же ситуация была намного хуже. Президент МПК Эндрю Парсонс рассказал, что в адрес его организации поступали письма от национальных комитетов с угрозой бойкота в случае, если нейтральные спортсмены из России всё же выступят на Играх.

Спустя сутки после своего же решения МПК вынужден был объявить о запрете сборной России участвовать в Паралимпиаде в каком бы ни было качестве. Парсонс признал, что для спортсменов это тяжелейший удар, они нуждаются в психологической поддержке. Сочувствовать российскими спортсменам можно, позволить выйти на старт – нет.

Сейчас Международная федерация дзюдо заявила, что российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных, поскольку в противном случае нарушатся все основополагающие принципы о равноправии. Но это, видимо, до ближайшего турнира, когда выходить на схватки с нашими дзюдоистами откажутся представители десятков других команд. Предугадать развитие событий несложно.

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ОКР, ПКР и наши федерации по видам спорта могут подавать иски в Спортивный арбитражный суд. Вероятность удовлетворения этих исков не нулевая. Вполне возможно, что суд допустит российских спортсменов до соревнований, пусть даже в качестве нейтральных, но организаторы тут же столкнутся с массовыми отказами других участников.

И что будет дальше? Вопрос пока риторический.