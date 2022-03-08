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Никита Кацалапов: дорогие девушки, вы — самое прекрасное, что у нас есть

Никита Кацалапов: дорогие девушки, вы — самое прекрасное, что у нас есть
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Российский фигурист, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Кацалапов поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

«Дорогие девушки, вы – самое прекрасное, что у нас есть. С праздником!

Спасибо за вашу любовь, заботу и вообще за всё, что вы делаете для нас. Мы вас очень любим! Будьте счастливы!», — написал Кацалапов в своём инстаграм-аккаунте, добавив к сообщению несколько эмодзи.

Никита Кацалапов — первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта России. Выступает в паре с Викторией Синициной. По состоянию на 14 февраля 2022 года танцевальная пара занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

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