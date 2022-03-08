«Пусть не будет поводов для слёз». Татьяна Волосожар обратилась к женщинам

Двукратная олимпийская чемпионка, украинская и российская фигуристка Татьяна Волосожар в день 8 Марта обратилась к женщинам.
«Сегодня 8 марта. Но слово «праздник» даже произнести как-то сложно. Поэтому я просто хочу обратиться к девушкам и женщинам, которые меня читают. Я искренне желаю каждой из вас самого прекрасного и мирного неба над головой. Вашим семьям. Вашим родным и близким.
Мы так привыкли говорить мужчинам о том, что они — надёжная опора для нас. Но сейчас так важно быть опорой друг для друга. Женщина — это мудрость, тепло, добро и любовь. Пусть каждая из нас сбережёт в себе эти качества. Потому что только с открытой душой и сердцем можно идти с надеждой в будущее. Я в этом уверена.
Пусть будет у нас много счастливых моментов! Пусть не будет поводов для слёз. Пусть следующей весной, 8 марта, мы сможем снова радостно и искренне написать друг другу: «С Праздником»!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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