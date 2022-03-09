Трусова, Миронова и Казакевич стали заслуженными мастерами спорта

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» призёрам Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

Звание получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова, а также фигуристка Александра Трусова. Все они стали серебряными призёрами зимней Олимпиады.

Ранее звание «Заслуженный мастер спорта России» получили биатлонисты Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк.



Российские спортсмены заняли девятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.