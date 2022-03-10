ФФККР ещё не получала от ISU разъяснений по поводу отстранения фигуристов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в настоящее время организация нацелена на защиту прав атлетов и возвращение их на международную арену.

«Мы ещё не получили от Международного союза конькобежцев (ISU) никакой официальной информации по поводу отстранения наших спортсменов. Мы лишь прочитали их заявление на сайте, как и все остальные. Сейчас нам важно получить от них разъяснения юридического характера, а уже потом появится какое-то понимание, как подходить к распределению квот», — приводит слова Горшкова RT.

ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира. Без очков, полученных на предыдущем первенстве планеты, страна имеет право выставить только одного участника в каждом из четырёх видов. На чемпионат мира – 2022 у России было максимальное число квот (по три) в каждом виде.