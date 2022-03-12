Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова назвала прекрасной идею создания аналога серии Гран-при по фигурному катанию

Тарасова назвала прекрасной идею создания аналога серии Гран-при по фигурному катанию
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею создания в России аналогичного турнира серии Гран-при.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков опроверг информацию о том, что организация обсуждает создание подобных соревнований.

«Это будет прекрасное решение. Главный плюс, что будет свой Гран-при. Соревнования никогда не бывают лишними, тем более международные. Мы их умеем проводить как никто другой», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российские фигуристы решением ISU отстранены от международных соревнований, в том числе грядущего чемпионата мира в Монпелье (Франция).

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022