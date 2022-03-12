Тарасова назвала прекрасной идею создания аналога серии Гран-при по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею создания в России аналогичного турнира серии Гран-при.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков опроверг информацию о том, что организация обсуждает создание подобных соревнований.
«Это будет прекрасное решение. Главный плюс, что будет свой Гран-при. Соревнования никогда не бывают лишними, тем более международные. Мы их умеем проводить как никто другой», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, российские фигуристы решением ISU отстранены от международных соревнований, в том числе грядущего чемпионата мира в Монпелье (Франция).
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