Радионова: если российские фигуристы не будут выступать, то соревнования не будут смотреть
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Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что без участия отечественных спортсменов интерес к международным соревнованиям резко упадёт.
«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире. Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть. Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы. Посмотрим, дойдёт до этого или нет», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Елена Радионова – мастер спорта международного класса. Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014). Чемпионка России (2015).
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