Татьяна Волосожар: за последние дни пространство вокруг будто сжалось до размеров дивана

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». На снимке Волосожар сидит рядом с супругом, другим двукратным чемпионом ОИ Максимом Траньковым и дочерью Анжеликой.
«За последние дни, уже даже недели, пространство вокруг будто сжалось до размеров дивана. Это трудно объяснить, но я поймала себя на мысли, что очень давно мы не проводили столько времени вместе, по сути, в одной точке.
И у многих так, судя по всему. Больше стали проводить времени дома, с родными. Удивительно, но я впервые заметила, что диван притягивает семью, словно магнит. На нём все собираются, когда хотят просто посидеть и поговорить, посмотреть телевизор, почитать новости в интернете, сделать какие-то дела за ноутбуком. Дети на нём играют, собака спит. Даже кролик иногда скачет», — написала Волосожар, прикрепив текст к соответствующему фото.
Фото: «инстаграм» татьяны волосожар
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