Роднина оценила решение чиновника покинуть НОК Норвегии в знак протеста из-за россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

«Решение норвежца — очень мужественный и честный поступок. Всё, что сейчас происходит в олимпийском движении — совсем не то, на чём оно строится. Это было движением молодых людей, не смотрящих на национальность, религию и язык. Должна сказать, что господин Бах сам олимпийский чемпион.

Каждый человек несёт ответственность сам за себя. Не так важно, спортсмен это или глава какой-либо организации. Всё это не может помешать сделать честный поступок», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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