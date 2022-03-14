Чиновник покинул Олимпийский комитет Норвегии из-за решения отстранить россиян от стартов

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал принял решение покинуть пост в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением.

Я не ожидаю, что мой уход приведёт к каким-либо изменениям внутри комитета, я делаю это по своей совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза. Я не принимал участия в обсуждении данного вопроса, так как не был приглашён. Я был против политических демонстраций на верхах. В общем, не хочу, чтобы спорт и политику смешивали.

Я – ярый противник продолжающейся военной спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), потому что лично знаю украинцев, которым сейчас нелегко как на земле, так и под землёй», — приводит слова Ваттердала NRK.