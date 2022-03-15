Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова рассказала, когда познакомилась с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Спортсменки дружат более 15 лет.

«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Недавно вспоминали с ней, это было в Нижнем Новгороде. Мне, наверное, было лет 10–11. Быть может, 2005 или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Владимир Морозов, партнёр Тарасовой, рассказал о дружбе с Никитой Кацалаповым.

«Давно ли дружу с Кацалаповым? Довольно давно. Сейчас даже не припомню, в каком году познакомились. На Олимпиаде до выступлений мы старались ни с кем не пересекаться. Понятно, что друзья, хочется пообщаться, но была опаска сдать положительный тест. И поэтому мы с Женей вдвоём минимизировали по возможности контакты с другими спортсменами», — сказал Морозов.

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