Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова рассказала, когда познакомилась с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Спортсменки дружат более 15 лет.
«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Недавно вспоминали с ней, это было в Нижнем Новгороде. Мне, наверное, было лет 10–11. Быть может, 2005 или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Владимир Морозов, партнёр Тарасовой, рассказал о дружбе с Никитой Кацалаповым.
«Давно ли дружу с Кацалаповым? Довольно давно. Сейчас даже не припомню, в каком году познакомились. На Олимпиаде до выступлений мы старались ни с кем не пересекаться. Понятно, что друзья, хочется пообщаться, но была опаска сдать положительный тест. И поэтому мы с Женей вдвоём минимизировали по возможности контакты с другими спортсменами», — сказал Морозов.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 15 марта 2022
-
09:01
-
08:24
- 14 марта 2022
-
20:49
-
20:44
-
19:40
-
18:27
-
16:00
-
09:12
-
09:04
-
08:39
-
08:35
-
08:20
- 13 марта 2022
-
19:17
-
18:55
-
17:53
-
12:38
-
11:57
- 12 марта 2022
-
23:20
-
22:25
-
22:02
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
17:33
-
16:10
-
15:51
-
15:02
-
12:25
-
00:04
- 11 марта 2022
-
23:20
-
23:09
-
20:37
-
20:17
-
17:26
-
15:35