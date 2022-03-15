Пётр Гуменник сообщил, что начал работать с тренером Нэйтана Чена

Российский фигурист Пётр Гумменик, выступающий в мужском одиночном катании, рассказал, что с сезона-2021/2022 стал сотрудничать с Рафаэлем Арутюняном, тренером олимпийского чемпиона 2022 года в мужском одиночном катании Нэйтана Чена.

«А правда, что ты давно занимаешься с Рафаэлем Арутюняном?» — спросил Гумменника один из подписчиков в «Инстаграме».

«С начала этого сезона Рафаэль Владимирович регулярно помогает мне по видеосвязи», — ответил спортсмен в комментариях.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Чен побил мировой рекорд в короткой программе, который теперь составляет 113,97 балла. Его результат по сумме двух прокатов — 332,60 балла. Также на подиум попали японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, ставшие вторым и третьим соответственно.

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