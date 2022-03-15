В ISU отказались выдать российским журналистам онлайн-аккредитации на ЧМ в Монпелье

Российские журналисты, подавшие запросы на аккредитацию для освещения чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию в Монпелье (Франция) в удалённом формате, получили от Международного союза конькобежцев (ISU) отказ.

«Благодарим вас за вашу заявку на аккредитацию на освещение чемпионата мира по фигурному катанию в онлайн-формате. К сожалению, она была отклонена. Мы бы хотели подчеркнуть, что решение ISU является окончательным, благодарим за понимание», — приводит ответ FIS ТАСС.

Соревнования пройдут с 21 по 27 марта. Российские и белорусские спортсмены отстранены от них решением FIS. Параллельно с чемпионатом мира с 25 по 27 марта в России пройдёт традиционный Кубок Первого канала. В рамках турнира запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.