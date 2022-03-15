«Понимал: то, какая будет медаль, зависит от меня». Кондратюк — о командном турнире на ОИ

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал, как настраивался на короткую программу командного турнира на Играх-2022.
«Короткая в команднике — это было невероятно страшно. Не хочу, чтобы это звучало как-то пафосно, но я понимал, что то, какая будет медаль, по факту зависит от меня. И вот я выхожу на старт, на короткую, и мне прям очень страшно. И прыжки были кривые, но я выходил их делать. Неважно, как: криво, косо, с помарками, но приземлять. И просто был счастлив, что мне это удалось. Было очень нервно, но я счастлив, что получилось не подвести команду.
После короткой программы мне было уже спокойно. Мы катали рано, я вернулся в отель часа в два и просто гулял с ребятами, общался. В тот момент всё ещё было легко, спокойно», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».
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