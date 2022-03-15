Авербух заявил, что станет постановщиком новых программ Коляды

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на решение 27-летнего российского фигуриста Михаила Коляды продолжить карьеру.

«Решение Михаила достаточно похвальное. Мы связались с Алексеем Николаевичем Мишиным, и он предложил мне продолжить сотрудничество в качестве постановщика программ для Михаила. Я принял это предложение. Думаю, Миша ещё не сказал своего слова. Он потенциально очень сильный спортсмен. Конечно, возраст играет свою роль, но в нём ещё есть потенциал. Конкуренция будет внутри команды. Это очень хорошо. Жаль, что Мише не получилось выступить на Олимпиаде. Если он принял решение продолжать, то мы все его поддержим. Трудно сказать, является ли он фаворитом нашей сборной. У нас очень ровная команда. Сейчас её лидерами являются Кондратюк и Семененко, но Миша всегда конкурентоспособен», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Ранее Авербух поставил Коляде знаменитую произвольную программу «Белый ворон», а также короткую программу «Щелкунчик».